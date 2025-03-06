В Румынии шесть человек задержаны по обвинению в подготовке госпереворота

В Румынии задержали шесть человек по обвинению в попытке свержения государственной власти при поддержке России. Пятеро из них в 2023 году "сформировали организованную преступную группу с целью подорвать суверенитет и независимость румынского государства путем нарушения обороноспособности страны политическими методами", заявила румынская прокуратура.

Кроме того, члены группировки "неоднократно контактировали с агентами иностранной державы, находящимися как в Румынии, так и в Российской Федерации", указывается в заявлении ведомства. "В январе двое из обвиняемых ездили в Москву, где вступили в контакт с людьми, готовыми поддержать усилия по организации захвата государственной власти в Румынии", — сообщила прокуратура.

По данным ведомства, группа имела военную структуру, а один из ее членов был отставным генерал-майором. Объединение стремилось привести к власти новое правительство, разрушить существующий конституционный порядок, заменить государственную символику и название страны. Как отмечает прокуратура, группировка также предприняла меры для переговоров с внешними силами относительно возможного выхода Румынии из НАТО.

Подозреваемые, имена которых не называются, были задержаны 5 марта. В тот же день Бухарест объявил персонами нон грата российского военного атташе и его помощника "за деятельность, не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". В посольстве РФ этот шаг назвали "необоснованным и недружественным". Российский МИД пообещал принять ответные меры.

В конце 2024 года в Румынии разразился скандал после первого тура президентских выборов, в котором неожиданно победил пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску, ранее состоявший в националистическом "Альянсе за объединение румын". Политик восхвалял фашистских лидеров Румынии 1930-х годов, а также назвал Украину "вымышленным государством" и выразил уверенность в том, что ее территория после войны будет разделена между соседними странами.

2 декабря Конституционный суд утвердил результаты первого тура выборов, но спустя четыре дня изменил свое решение и аннулировал их. Румынские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, в частности посредством кампании по популяризации политика в соцсетях. Утверждалось, что для продвижения Джорджеску Москва использовала тысячи аккаунтов в TikTok. Генпрокуратура Румынии возбудила дело о фальсификации результатов выборов. Повторное голосование запланировано на 4 мая.

По данным Reuters, новое расследование, о котором было объявлено сегодня, не связано с Джорджеску.

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