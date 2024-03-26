Государственная полиция в связи с поисками Роберта Миксонса просит откликнуться изображенных на фото мужчин, которые могут предоставить полезную для поисков информацию.
Эти мужчины 24 марта в 04:50 (в ночь с 23 на 24 марта) пересекли Каменный мост в направлении из Вецриги в Пардаугаву и продолжили идти по улице Мукусалас в направлении торгового центра Riga Plaza.
Также полиция просит тех, кто узнает этих людей, связаться с ней по телефону 110 или 67086678.
Уже сообщалось, что Госполиция разыскивает пропавшего Роберта Миксонса, которого последний раз видели 24 марта около 5 часов утра в ночном клубе в Вецриге.
Мужчина был одет в клетчатую рубашку, темно-синюю жилетку, синие джинсы с коричневым ремнем и черно-белые кроссовки Nike. Также у него была на поясе сумка Nike цвета хаки.