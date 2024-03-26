Государственная полиция в связи с поисками Роберта Миксонса просит откликнуться изображенных на фото мужчин, которые могут предоставить полезную для поисков информацию.

Эти мужчины 24 марта в 04:50 (в ночь с 23 на 24 марта) пересекли Каменный мост в направлении из Вецриги в Пардаугаву и продолжили идти по улице Мукусалас в направлении торгового центра Riga Plaza.

Также полиция просит тех, кто узнает этих людей, связаться с ней по телефону 110 или 67086678.

Уже сообщалось, что Госполиция разыскивает пропавшего Роберта Миксонса, которого последний раз видели 24 марта около 5 часов утра в ночном клубе в Вецриге.

Мужчина был одет в клетчатую рубашку, темно-синюю жилетку, синие джинсы с коричневым ремнем и черно-белые кроссовки Nike. Также у него была на поясе сумка Nike цвета хаки.

#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo Robertu Miksonu (1992. g.), kurš pēdējo reizi redzēts š. g. 24. martā ap plkst. 05.00 naktsklubā “Latvijas 1. Rokkafejnīca” Mārstaļu ielā, Rīgā. Ģērbies rūtainā kreklā, zilā bezrocē, džinsa biksēs. Ja zini viņa atrašanās vietu, zvani - 110! pic.twitter.com/4ydCMi6GWf — Valsts policija (@Valsts_policija) March 24, 2024

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