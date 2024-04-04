Латвийские клиенты сети аптек Apotheka могут не беспокоиться о сохранности своих личных данных. Утечка информации из базы данных Allium UPI в Эстонии их не затронула, сообщили Delfi в компании.

"Инцидент произошел в Эстонии. Данные латвийских клиентов не хранятся вместе с данными эстонских, - сообщила Delfi представитель Apotheka Инга Супе. - После атаки Эстония сделала все возможное, чтобы немедленно остановить утечку данных". Более подробные комментарии Apotheka предоставить не может, поскольку расследование киберпреступления в Эстонии продолжается.

Глава отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции и погранохраны Эстонии Аго Амбур в комментарии для Delfi.ee заявил, что в базе данных нет полей, которые позволяли бы различать клиентов по странам. "Например, номера телефонов не имеют кодов. На данный момент все пострадавшие рассматриваются как жители Эстонии", - отметил он.

Ранее уже сообщалось, что из базы данных компании Allium UPI, которая управляет системой карточек клиентов PetCity, Abotheka и Apothem Beauty, были похищены личные данные около 700 000 клиентов в странах Балтии. Среди прочего, была украдена история покупок за семь лет.

База данных содержит около 700 000 персональных кодов владельцев карт клиентов, более 400 000 адресов электронной почты, почти 60 000 домашних адресов и почти 30 000 телефонных номеров.

Скачанная база данных может быть использована для того, чтобы отследить покупку безрецептурных лекарств и других товаров, не требующих рецепта, в течение семи лет (2014-2020 гг.). Allium UPI сообщает, что в базе данных нет информации о рецептурных медикаментах, а также паролей или платежной информации.

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