По информации пресс-центра Госполиции, 4 апреля, в 12.30, в Риге, на улице Флотес произошло трагическое ДТП, в результате которого скончался водитель.
Как отмечают в полиции, водитель грузового автомобиля съехал с проезжей части, после чего врезался в дерево и осветительный столб. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.
Полиция выясняет обстоятельства дорожного инцидента.
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