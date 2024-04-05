По информации пресс-центра Госполиции, 4 апреля, в 12.30, в Риге, на улице Флотес произошло трагическое ДТП, в результате которого скончался водитель.

Как отмечают в полиции, водитель грузового автомобиля съехал с проезжей части, после чего врезался в дерево и осветительный столб. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.