В понедельник, 1 апреля, в бассейне Олимпийского центра Rimi погиб один из посетителей, свидетельствует информация в распоряжении портала Delfi. В Госполиции порталу Delfi подтвердили факт произошедшего, отметив, что начато расследование.

Представитель полиции Лига Дзилюма подчеркнула, что произошел несчастный случай, однако начат уголовный процесс по 13-й части Уголовного закона — преступление против здоровья человека. Также назначена экспертиза.

"К сожалению, произошел такой несчастный случай. На данный момент ответственные учреждения выясняют причины случившегося. На объекте был спасатель, который, констатировав ситуацию, выполнил процедуру спасения в соответствии с инструкциями по оказанию первой помощи. Учитывая защиту персональных данных и актуальное расследование, мы не имеем права давать более подробные комментарии. Делаем все возможное, чтобы помочь выяснить обстоятельства дела", — заявила представитель Олимпийского центра Лелде Василе.