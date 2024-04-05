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2 апреля российские информагентства опубликовали пресс-релиз ФСБ, из которого следовало, что спецслужба перекрыла канал поставки взрывчатки из Украины с транзитом через страны Евросоюза (Румынию, Польшу, Литву и Латвию). Об этом портал Delfi писал тогда же, 2 апреля. Однако, теперь обнаружилось, что обвиняемого по делу о ввозе взрывчатки арестовали еще два месяца назад, сообщает "Медиазона".

Взрывчатка обнаружилась при досмотре автомобиля в Псковской области — она была упакована в православные иконы и церковную утварь. Всего из груза доставили "27 бомб", говорилось в пресс-релизе.

Вчера РИА "Новости" со ссылкой на источник опубликовало имя задержанного по этому делу: им оказался Дмитрий Гратий, имеющий гражданства России и Молдовы. При этом из решения по жалобе на арест Гратия следует, что его арестовали еще 1 февраля — сначала на 10 суток, а по их истечению продлили арест на два месяца.

Сообщить об уголовном деле публично ФСБ решила лишь сейчас, через две недели после теракта в "Крокус Сити Холле", связав дело Гратия с Украиной (в решении по жалобе на арест мужчины об Украине ничего не говорится).

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