По сообщению Госполиции, 28 марта было найдено тело Яниса Типука (1974 г.р.), который числился пропавшим без вести с января 2024 года.

Причины смерти будут установлены в ходе экспертизы, однако, как отметили в полиции, при первоначальном осмотре признаков насильственной смерти на теле не констатировано.

В последний раз его видели 12 января в Скулте (Марупский край): уходя из дома, Янис оставил странную записку, в которой описывал церемонию своих похорон.

Как http://www.degpunkta.lv" target="_blank">сообщали журналисты Degpunktā, Ивита — супруга Яниса — описываала своего мужа как доброго и отзывчивого человека, правда, при этом он был очень закрытым. Пара была вместе 12 лет, 8 из которых — в браке.

В один из январских дней Янис внезапно пропал из дома, не взяв с собой ни очки ( у мужчины плохое зрение), ни рюкзак, ни теплую куртку, ни телефон. В кровати Ивита нашла лишь странную записку от мужа — "инструкцию по проведению моих возможных похорон".

"Мое тело кремировать. Церемонию прощания провести без ведущего. На похоронной церемонии чтобы прозвучала песня "Журавли", — говорится в записке. Ивита вспомнила, что в последние месяцы супруг стал без предупреждения избавляться от ценных вещей.

Судя по тону прощального письма, мужчина пребывал в подавленном состоянии. К поискам Яниса Типука были подключены полиция и Земессардзе.

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