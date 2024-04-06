В результате произошедшей на Видземском шоссе в пятницу, 5 апреля, аварии с участием грузового автомобиля погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Днем в пятницу пожарные получили вызов в Гаркалнскую волость Ропажского края, где в аварию попал грузовик. Сотрудники VUGD вытащили тело погибшего из разбившегося автомобиля.

Авария, в результате которой грузовик перевернулся на бок, произошла недалеко от Гаркалне.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что точные обстоятельства ДТП еще будут выясняться. В том числе назначены экспертизы, чтобы определить, связана ли причина смерти водителя грузовика с аварией.

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