Вечером в субботу, 6 апреля, в Риге автомобиль съехал с набережной 11 ноября и заехал в Даугаву. В аварии никто не пострадал, сообщили в Госполиции.
Авария произошла незадолго до 20 часов. Пока причины съезда автомобиля в Даугаву не ясны.
В связи с проведением спасательных работ закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до памятника 1905 года, сообщили в полиции.
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