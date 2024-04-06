Вечером в субботу, 6 апреля, в Риге автомобиль съехал с набережной 11 ноября и заехал в Даугаву. В аварии никто не пострадал, сообщили в Госполиции.

Авария произошла незадолго до 20 часов. Пока причины съезда автомобиля в Даугаву не ясны.

В связи с проведением спасательных работ закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до памятника 1905 года, сообщили в полиции.

Šodien neilgi pirms 20.00 no 11.novembra krastmalas ceļa braucamās daļas pagaidām nenoskaidrotu iesmeslu dēļ nobrauca a/m un iebrauca Daugavā. Info par cietušajiem nav. Šobrīd norit glābšanas darbi. Slēgts posms 11.novembra krastmalā no Akmens tilta līdz 1905.gada piemineklim. — Valsts policija (@Valsts_policija) April 6, 2024

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