Вечером в субботу, 6 апреля, в Риге автомобиль Škoda Yeti съехал с набережной 11 ноября и заехал в Даугаву. В аварии погиб водитель автомобиля, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.
6 апреля около 20:00 в ГПСС поступил вызов на набережную 11 ноября в Риге, где легковой автомобиль Škoda Yeti вылетел с проезжей части и упал в Даугаву.
Водолазы ГПСС нашли машину в 20 метрах от берега на глубине восьми метров. Машину с помощью лебедки отбуксировали на берег и подняли из воды.
В машине был обнаружен погибший мужчина 1992 г.р.. Работы на месте происшествия закончились вскоре после полуночи.
Пока причины съезда автомобиля в Даугаву не ясны.
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