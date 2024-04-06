Вечером в субботу, 6 апреля, в Риге автомобиль Škoda Yeti съехал с набережной 11 ноября и заехал в Даугаву. В аварии погиб водитель автомобиля, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

6 апреля около 20:00 в ГПСС поступил вызов на набережную 11 ноября в Риге, где легковой автомобиль Škoda Yeti вылетел с проезжей части и упал в Даугаву.

Водолазы ГПСС нашли машину в 20 метрах от берега на глубине восьми метров. Машину с помощью лебедки отбуксировали на берег и подняли из воды.

В машине был обнаружен погибший мужчина 1992 г.р.. Работы на месте происшествия закончились вскоре после полуночи.

Пока причины съезда автомобиля в Даугаву не ясны.

Šodien neilgi pirms 20.00 no 11.novembra krastmalas ceļa braucamās daļas pagaidām nenoskaidrotu iesmeslu dēļ nobrauca a/m un iebrauca Daugavā. Info par cietušajiem nav. Šobrīd norit glābšanas darbi. Slēgts posms 11.novembra krastmalā no Akmens tilta līdz 1905.gada piemineklim. — Valsts policija (@Valsts_policija) April 6, 2024

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