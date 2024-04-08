Курземский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который в ночь на 1 января 2023 года убил в Вентспилсе незнакомца. Также осужденному назначен пробационный надзор на два года.

Как уже сообщалось ранее, в Новогоднюю ночь 22-летний мужчина находился в одном из дворов на улице Саулес, где у него случился конфликт с не знакомым ему ранее человеком.

В приступе ярости подсудимый нанес своему оппоненту ножевое ранение в область грудной клетки, а второе — в живот. О полученных ранений пострадавший скончался.

К моменту, когда полиция установила личность подозреваемого, тот успел покинуть Латвию, однако благодаря пограничникам, спустя несколько дней его отыскали, а затем задержали.

Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

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