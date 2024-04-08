В понедельник утром, в Даугавпилсе, на улице Крауяс произошла трагическая авария, в результате которой погибли два человека.

По информации полиции, в автобусную остановку "CSDD" на улице Крауяс на высокой скорости врезался автомобиль Toyota. В результате аварии погибли два человека. Также повреждены дорожные знаки.