Сотрудники группы контроля коммерческих пассажирских и грузовых перевозок Инспектората дорожной полиции Германии в минувший четверг заметили на трассе А4 в направлении Франкфурта автобус из Латвии, который уже внешне указывал на его плохое техническое состояние.

Как отмечают немецкие СМИ, полиция остановила транспортное средство и подвергло его тщательному досмотру на стоянке грузовиков Hermsdorfer Kreuz. Первоначальные подозрения подтвердились: автобус, перевозивший 70 участников детско-юношеского хора из Риги (дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет), оказался в плохом техническом состоянии.

Проверяющие констатировали очевидные технические дефекты тормозной и рулевой систем, а также выхлопной системы, что представляло существенный риск для безопасности движения, а также имелся риск возгорания.

Полицейские отвезли автобус в испытательный центр DEKRA (немецкое предприятие с филиалами по всей Германии, занимающееся в том числе проверкой технического состояния автомобилей). На время проверки детям и подросткам разрешили пользоваться помещениями DEKRA.

В результате технического расследования, проведенного специалистами испытательного центра, был составлен 9-страничный отчет о констатированных в автобусе дефектах.

Примечательно то, что у автобуса были полностью изношены также тормозная система и подвеска мостов. Рама автобуса проржавела и сломана в нескольких местах. Выхлопная система протекала, поэтому помимо значительного риска возгорания существовала также опасность для детей и молодежи от вдыхания токсичных выхлопных газов. Некоторые ремни безопасности также были повреждены.

Инспектор пришел к заключению, что автобус небезопасен для движения и дальнейшее путешествие детей на данном транспортном средстве было запрещено. Против латвийской автобусной компании принимаются меры.

Вечером того же дня латвийский хор был встречен другой автобусной компанией Тюрингии и доставлен на мероприятие.

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