В минувший понедельник из общежития на улице Марупес в Риге из-за подгоревшей еды были эвакуированы люди.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), на ул. Марупес расположена служебная гостиница Рижского университета им. Страдиня.
Вызов в общежитие поступил в понедельник, около 18.30. В одной из комнат на втором этаже пятиэтажного здания загорелась оставленная без присмотра еда.
До прибытия ГПСС из здания были эвакуированы 120 человек.
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