В минувший понедельник из общежития на улице Марупес в Риге из-за подгоревшей еды были эвакуированы люди.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), на ул. Марупес расположена служебная гостиница Рижского университета им. Страдиня.

Вызов в общежитие поступил в понедельник, около 18.30. В одной из комнат на втором этаже пятиэтажного здания загорелась оставленная без присмотра еда.

До прибытия ГПСС из здания были эвакуированы 120 человек.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!