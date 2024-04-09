Госполиция сообщает, что найдено тело Алексея Карасикова (1986 г.р.), который числился пропавшим без вести 1 апреля. По информации, имеющейся в распоряжении полиции, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Полиция благодарит всех, кто оказывал посильную помощь в поисках мужчину.

Напомним, Алексея Карасикова в последний раз видели на прошлой неделе, когда он выходил из своего дома в Кекаве.

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