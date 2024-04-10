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Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса по подстрекательству к ненависти в социальной сети "X" (Twitter), где некий человек разместил ложную и клеветническую информацию. Опубликованный им пост спровоцировал других людей выражать враждебное отношение — ненависть или неприязнь — к определенной группе лиц в зависимости от национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности. 4 апреля текущего года уголовное дело передано прокуратуре для возбуждения уголовного преследования в отношении мужчины 1992 года рождения. По информации агентства LETA, речь идет об экс-депутате Сейма от партии "Консервативные" Райвисе Знотиньше.

В июле прошлого года экс-депутат Сейма Райвис Знотиньш после конфликта с соседями, которые являются русскими, в социальной сети "X" (Twitter) разместил клеветнический и не соответствующий действительности пост. В котором он заявил, что его соседи якобы насмехались над ним после того, как он настоял на том, что в Латвии должны говорить по-латышски. Одновременно в посте было выражено негодование, что прибывшие по вызову после конфликта с соседями сотрудники Государственной полиции якобы заявили, что мужчина сам спровоцировал ситуацию.

Этот пост быстро стал популярным, а потому собрал внимание многих людей, выразивших враждебное отношение к другой группе лиц в зависимости от национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности. Разжигающая национальную вражду публикация была общедоступной.

Полиция начала уголовный процесс, которое квалифицировано по 78-й статье Уголовного кодекса — за действия, направленные на возбуждение национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или вражды, если они совершены с использованием автоматизированной системы обработки данных.

За такое преступление в Латвии предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или временное лишение свободы,назначение испытательного срока, общественные работы, или штраф.

Получив достаточное количество доказательств, уголовное дело 4-го апреля этого года передано прокуратуре для возбуждения уголовного дела против одного человека — Райвиса Знотиньша.

Следует отметить, что в связи с этим же случаем полиция в прошлом году приняла решение в административном процессе, который был начат по поводу взаимных конфликтов соседей 30 июля в Риге в подъезде многоквартирного дома, во время которых нарушены общепринятые нормы поведения и нарушен общественный порядок. Лицу был назначен штраф в размере 100 евро. Также в прошлом году 21 ноября полиция завершила расследование уголовного дела о причинении легких телесных повреждений со стороны указанного лица.

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