Юрмальский участок полиции разыскивает Райвиса Гринбергса, которого в последний раз видели 9 апреля: он собирался до ж/д станции "Майори", чтобы оттуда добраться до Тукумса.
Его приметы: рост 170 см, полного телосложения, волосы короткие, темные, на правой руке нет указательного пальца.
Был одет: джинсы, серая обувь. С собой была маленькая сумка черного цвета.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
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