По информации пресс-центра Госполиции, вечером 7 апреля от жителей был получен сигнал о том, что в Саласпилсе произошло ДТП с участием Тoyota Corolla: водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и врезалась в дорожный знак.

Прибывшие по указанному адресу полицейские застали основательно пьяного водителя 1963 г.р. Проверка показала в его организме около 3 промилле алкоголя.

Чтобы избежать ответственности, он пытался откупиться от "дорожников", предложив им 400 евро. Сразу же после этого виновника ДТП задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Против него начат уголовный процесс сразу по двум статьям Уголовного закона Латвии, а также административное делопроизводство.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!