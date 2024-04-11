В минувшую среду на пульт Лиепайской полиции поступило сообщение о том, что возле здания прокуратуры Курземского судебного округа на проспекте Курмаяс оставлен подозрительный предмет.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службы, оцепившие прилегающую территорию до приезда специалистов Национальных вооруженных сил, поскольку были опасения, что в пакете может находиться взрывчатка.

Одновременно с этим полиция начала розыск мужчины, оставившего предмет возле прокуратуры. В тот же день его удалось задержать, правда для этого пришлось останавливать для проверки междугородние автобусы, поскольку у стражей порядка были основания полагать, что подозреваемый мог направиться к себе домой в Южнокурземском крае.

В итоге, подозреваемого задержали работники Южнокурземского участка полиции и доставили в полицию. В свою очередь в 14.00 на место ЧП к прокуратуре прибыли саперы, установившие, что оставленный предмет не представляет опасности для окружающих.

Известно, что задержанный мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения, включая незаконный оборот наркотиков, а также проявление агрессии к представителям госучреждений. По этим делам начаты уголовные процессы, которые находятся в стадии расследования.

Сейчас против задержанного начат еще один уголовный процесс за грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу, игнорирование общепринятых норм поведения и нарушение спокойствия людей, работы учреждений или компаний, а также организаций (хулиганство).

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