Вечером 11 апреля с крыши здания в Иманте отвалилась металлическая пластина, сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).
С крыши 24-этажного здания на бульваре Анниймуйжас в рижском микрорайоне "Иманта" рухнула металлическая пластина.
Муниципальная полиция ограничила территорию и осматривает здание вместе с охраной здания и альпинистами.
Участие VUGD в этом случае не потребовалось.
Ранее VUGD предупредил, что в течение ближайших часов усилится ветер с юго-запада и запада до 20 метров в секунду.
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