Вечером 11 апреля с крыши здания в Иманте отвалилась металлическая пластина, сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

С крыши 24-этажного здания на бульваре Анниймуйжас в рижском микрорайоне "Иманта" рухнула металлическая пластина.

Муниципальная полиция ограничила территорию и осматривает здание вместе с охраной здания и альпинистами.

Участие VUGD в этом случае не потребовалось.

Ранее VUGD предупредил, что в течение ближайших часов усилится ветер с юго-запада и запада до 20 метров в секунду.

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