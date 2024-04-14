Рижское восточное управление Государственной полиции разыскивает пропавшую рижанку Юлию Василенок (1988 года рождения).
7 апреля этого года Юлия Василенок покинула свое место жительства в Риге на улице Вишкю (микрорайон Кенгарагс), и ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы женщины: рост около 160-165 см, среднего телосложения, короткая стрижка, темные волосы, темные глаза. На правой руке есть татуировка.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, на ногах - зимние сапоги, на голове - серая вязаная шапка.
Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Юлии Василенок, звонить по телефону 110.
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