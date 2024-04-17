За то, что оставил молодую женщину в бессознательном состоянии и не оказал ей медпомощь, Земгальский районный суд приговорил Гунтиса Вайтса, бывшего помощника врача в Службе неотложной медпомощи (СНМП), к году лишения свободы условно и на четыре года запретил ему заниматься врачебной практикой, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV) портал Rus.Lsm.lv.

Вайтс в суде свою вину признал лишь частично, а в разговоре с журналистами Латвийского телевидения отрицал полностью.

Молодая женщина после смерти стала донором органов, что дало возможность спасти жизнь пятерым другим людям.

Но этот факт не умаляет чувства несправедливости и потери у семьи покойной Алины Ансоне. И такой приговор заставляет ее близких сделать вывод, что человеческая жизнь, получается, для государства не приоритет.

Гинта Вайтса уволили сразу же.

"Это беспрецедентный случай в истории службы. Он попал ко мне на ковер наутро после этого происшествия, и решение было немедленным. Это был последний вызов в его жизни. И это была не медицинская ошибка, а халатное отношение, и это должен оценить суд!" заявила директор СНМП Лиене Ципуле.

В течение десяти дней приговор можно обжаловать. Прокурор этого делать на намерена, ведь суд назначил запрошенное ею наказание. А для матери Алины каждое заседание суда — огромное испытание.

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