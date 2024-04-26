Foto: PVD

Проверяя поступившую жалобу, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из дома в Саулкрасты 34 собаки разного возраста, в том числе щенков. Проверка подтвердила, что на объекте нарушаются правила содержания животных - ведется бесконтрольное разведение, животные содержатся в антисанитарных условиях, не обеспечены достаточным питанием и питьевой водой, сообщили в PVD.

Когда прибыли инспекторы, хозяйка животных заявила, что у нее всего шесть взрослых собак, и предъявила их паспорта. Однако в ходе проверки выяснилось, что на втором этаже дома среди мусора и в антисанитарных условиях находятся еще более 20 собак, а щенки спрятаны в сумках, закрытых на молнию. Некоторым из них начинало уже не хватать кислорода.

Инспекторы выяснили, что только четыре собаки чипированы, шесть собак имеют паспорта, и только у двух собак есть действующие прививки от бешенства, срок которых истекает через пару дней.

Против хозяйки животных возбуждено административное дело, а 34 собаки и попугай изъяты и отвезены в приют, сообщает PVD.

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