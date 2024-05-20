В воскресенье, 19 мая, около 22.19 на перекрестке улицы К. Валдемара и бульвара Калпака в Риге произошло столкновение автомобилей Peugeot, Lexus и Audi, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.
В результате аварии погиб водитель Peugeot.
Два человека были доставлены в стационар.
По данному факту начат уголовный процесс, полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых 13 человек получили ранения и один человек погиб.
За сутки составлено 500 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 206 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом виде возбуждено два дела об административном правонарушении и восемь уголовных дел.