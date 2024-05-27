Рижское Пардаугавское управление полиции разыскивает Арманда Ускова (1989 г.р.), которого в последний раз видели 26 мая, когда он выходил из своего дома на улице Дзирциема.

В полиции отмечают, что у Арманда наблюдаются проблемы со здоровьем.

Его приметы: рост 183 см, худощавый, волосы темно-серые, глаза серые.

Был одет: серая шапка, темно-синяя майка, черные брюки, черные туфли.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67085928 или 110.

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