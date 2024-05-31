В четверг, 30 мая, в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщила полиция, указав, что среди них - три гражданина Латвии.

Трагедия произошла в районе Нойкирхена федеральной земле Нижней Австрии.

Как указала полиция, оборвалась жизнь четырех мужчин в возрасте от 27 до 34 лет. Еще два человека, находившихся в автомашине, получили тяжелые травмы.

На машине были номерные знаки Швеции.

Как рассказал свидетель, пикап "VW Amarok" проезжал район кругового перекрестка на слишком большой скорости.

В аварии погиб 33-летний гражданин Швеции и три гражданина Латвии - 27, 30 и 34 лет.

Еще два гражданина Латвии - в возрасте 29 и 34 лет - доставлены Винер Нойштадта и Граца. Состояние обоих - тяжелое.

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