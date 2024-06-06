Латвийский футболист Жануэль Скопенко скончался 1 июня в нидерландском городе Влардинген после того, как его ранили ножом на улице. Подтверждение об этом получила также латвийская посольство в Нидерландах.

Инцидент произошел 1 июня днем в Влардингене, пригороде Роттердама на юго-западе Нидерландов, сообщает портал "rijnmond.nl". Скопенко был ранен ножом на улице, но сумел добежать до магазина, о чем свидетельствуют следы крови. Медики доставили латвийца в больницу, но спасти его жизнь не удалось. После нескольких часов поисков полиция задержала подозреваемого на одной из улочек, он был весь в крови.

"Латвийская посольство в Нидерландах получило подтверждение от полиции Влардингена, что в инциденте погиб упомянутый гражданин Латвии," - подтвердили порталу Delfi в Министерстве иностранных дел.

24-летний Скопенко за свою карьеру играл в командах Rēzeknes FA, Jēkabpils SC, TFK Rēzekne и Valmiera, а также в сборной Латвии по футзалу U-19, с которой в сентябре 2019 года участвовал в финальном турнире проходившего в Риге чемпионата Европы.

Родившийся в Екабпилсе футбольный нападающий дебютировал в латвийской "Высшей лиге" в 2020 году, позже играл в Литве и Хорватии.

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