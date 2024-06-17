18 серебряных слитков обнаружили сотрудники Псковской таможни в багаже украинца, который выезжал в Латвию из России через пункт пропуска "Бурачки".

По данным "Псковской Ленты Новостей" , в чемодане нашли 5,2 кг слитков. Экспертиза установила, что они изготовлены из аффинированного серебра.

В Федеральной таможенной службе России отметили, что партия признана коммерческой, ее нужно было задекларировать. Украинец пояснил, что не знал таможенных правил и вез серебро в польский банк для обмена на наличные деньги.