В минувшее воскресенье, в Лиепае, в одном из заброшенных зданий по улице Яуна было найдено тело неизвестной женщины без признаков насильственной смерти.
В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что на вид женщине 50-60 лет, она среднего телосложения, волосы короткие, седые.
На женщине был серый джемпер и серые брюки.
Полиция просит всех, кто опознал эту женщину, обращаться по номеру 110.
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