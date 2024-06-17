В минувшее воскресенье, в Лиепае, в одном из заброшенных зданий по улице Яуна было найдено тело неизвестной женщины без признаков насильственной смерти.

В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что на вид женщине 50-60 лет, она среднего телосложения, волосы короткие, седые.

На женщине был серый джемпер и серые брюки.

Полиция просит всех, кто опознал эту женщину, обращаться по номеру 110.

Foto: Valsts policija

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