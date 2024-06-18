Рижский городской суд приговорил к пяти годам условно рижанина, по вине которого зимой 2021 года погиб ребенок, а еще три человека получили травмы. Помимо этого, водитель решением суда на семь лет лишен прав на управление транспортным средством.

Как сообщает Latvijas Avīze, вечером 4 декабря 2021 года, на Мангальсале некий "очень уверенный в себе мужчина, любитель скорости и латвийский представитель известного мирового мотобренда" привязал к своему автомобилю Dodge Ram 1500 длинную веревку (около 30 метров), прикрепил к ней надувную камеру и решил на высокой скорости покатать на ней семью близких родственников — одного взрослого и троих детей.

Во время этой безумной поездки камера на высокой скорости врезалась в дерево. В результате ЧП три человека получили тяжелые травмы, а 12-летняя девочка погибла.

После трагедии в телепрограмме Degpunktā вышел сюжет, в ходе которого начальник Управления патрульной полиции Хелмутс Сташко заявил: "Однозначно, что это грубое нарушение. Виновник будет соответственно наказан. Законом предусмотрено, что водитель транспортного средства может быть приговорен к реальному лишению свободы на срок до восьми лет с лишением водительских прав на срок до пяти лет".

Изначально судебный процесс по этому делу планировалось проводить в открытом режиме, однако, увидев журналистов, подсудимый попросил, чтобы суд проходил за закрытыми дверьми, поскольку в результате совершенной им аварии пострадали дети.

Подсудимый признал свою вину в совершении аварии и в том, что он оставил место происшествия. При этом он не стал признавать свою вину по пункту обвинения о том, что он оставил пострадавших людей в беспомощном состоянии.

Latvijas Avīze сообщает, что изначально подсудимый пытался переложить вину на пострадавших, однако позже ему пришлось признать, что он хотел замести следы, оставив место происшествия и доставив пострадавших по месту жительства.

В ходе судебных дебатов прокурор Марис Гурьянис попросил для обвиняемого 5 лет лишения свободы и лишения водительских прав на 7,5 лет. После вынесения приговора прокурор пообещал его опротестовать.

Также известно, что подсудимый договорился с пострадавшими о компенсации.

🇱🇻 Vakar vakarā #Vecāķi #Rīga #Latvija džipa autovadītājs aiz sevis vilka ragaviņas un pūsli. Kādā brīdī vadītājs nobrauca no ceļa un ietriecās kokā. 3 cilvēki uz pūšļa guva ievainojumus, bet 1 pusaudze gājusi bojā. Notikumu vietā darbojās liels skaits operatīvo dienestu. pic.twitter.com/Ap3uz6Id1h — BreakingLV (@breakinglv) December 5, 2021

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