Рижское Зиемельское управление полиции сообщает, что найдено тело Лаймониса Гаварса (1951 г.р.), которого в последний раз видели 13 июня, в Риге, на улице Гертрудес.
В полиции сообщили, что при первоначальном досмотре признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Лаймониса Гаварса.
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