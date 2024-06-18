Рижское Зиемельское управление полиции сообщает, что найдено тело Лаймониса Гаварса (1951 г.р.), которого в последний раз видели 13 июня, в Риге, на улице Гертрудес.

В полиции сообщили, что при первоначальном досмотре признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Лаймониса Гаварса.

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