В одну из рижских клиник в тяжелом состоянии после аварии помещена известная драг-квин Янина (Янис). Ее друзья в соцсетях не только сообщили о происшествии, но и обратились за помощью.

Инфлюенсер и друг Янины — Амуна Давис — написал в сети Instagram: "Призываем делать пожертвования Янису (Янине) в связи с несчастным случаем, который произошел 15 июня. В 07.00 Янис был сбит машиной. Сейчас Янис уже два находится в коме, но без улучшения здоровья. Сейчас. В наших силах. Все теперь в руках Яниса, Бога и врачей. Вместе мы можем позаботиться о том, чтобы он мог вернуться к жизни и продолжить лечение. Спасибо! Люблю".

Амуна Давис также сообщил, что его друга, ехавшего на электроскутере, сбил автомобиль. О трагедии он узнал от коллег Яниса, когда тот не явился на работу. В поисках друга Амуна Давис поехал домой к Янису, где уже находились спасатели и бригада "неотложки". От медиков он узнал, что Янис был сбит неподалеку от своей квартиры.

Друг драг-квин озабочен ситуацией, что о происшествии никто не проинформировал близких пострадавшего. У пострадавшего при себе был паспорт, однако полиция не связалась с его родственниками.

Амуна Давис также сообщил, что в деле слишком много странностей и обратился к общественности в поисках свидетелей происшествия в центре Риги.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !