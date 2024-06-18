Департамент по уголовным делам Верховного суда Латвии 18 июня отказался возбуждать кассационное судопроизводство по делу о попытке убийства женщины. Осужденный готовился к преступлению, заранее прочитав специальную литературу и насмотревшись фильмов.

Суд решил оставить в силе приговор суда первой инстанции — Курземского окружного суда — согласно которому мужчина был осужден на 12 лет лишения свободы с последующим пробационным надзором на два года. Адвокат хотела обжаловать этот приговор по части наказания.

Согласно материалам дела, вечером 13 января 2023 года мужчина по личным мотивам явился в дом к женщине, собираясь ее убить. В тот момент, когда она вышла из квартиры, подсудимый напал на нее, начав душить, избивать и наносить удары. После чего он скрылся с места происшествия, посчитав, что жертва скончалась.

Преступление было совершено в темное время суток, когда в доме жертвы находился малолетний ребенок.

В ходе следствия было установлено, что мужчина тщательно готовился к преступлению, читая и изучая соответствующую литературу, а также просматривая фильмы. Также он умышленно выбрал оружие преступления — молоток.

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