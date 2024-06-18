В ходе обыска, который сотрудники Рижского Зиемельского управления полиции провели 9 июня в квартире наркодилера, было изъято большое количество чужих вещей. По предварительной информации, строительные инструменты, одежда, велосипеды и документы могли быть похищены из автомобилей в окрестностях Тейки, Чиекуркалнса и Пурвциемса.

Как сообщает пресс-служба Рижского регионального управления полиции, 9 июня был начат уголовный процесс за незаконное приобретении, хранении и перемещении наркотических и психотропных веществ была проведен санкционированный обыск. Следствие установило, что подозреваемый в этом преступлении может быть причастен и к кражам из автомобилей.

На следующий день — 10 июня — полиция задержала подозреваемого 1975 г. р. В ходе санкционированного обыска на квартире мужчины на Тейке были найдены таблетки Tramadol, Fenazepam и Subatex, а также бурая смесь неизвестного происхождения и электронные весы.

Фото: Valsts policija

Также полиция нашла и изъяла большое количество велосипедов, электроскутер, скейтборд, ящики со строительными инструментами, пылесосы, хоккейную экипировку, строительную одежду, перфоратор и многое другое. Полиция считает, что все эти вещи были украдены.

Также обнаружили в квартире подозреваемого чужую сумочку с ключами и чипами, документы, банковские карты и техпаспорта на чужие имена.

Полиции уже удалось установить двух владельцев краденных вещей. В настоящее время ведется активная работа, чтобы установить все эпизоды краж и вернуть вещи законным владельцам. В этой связи полиция начала несколько уголовных процессов по фактам краж.

Задержанный ранее уже был судим за имущественные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За эти преступления он был осужден и провел много лет в заключении. 12 июня суд выдал санкцию на арест задержанного.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Фото: Valsts policija

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !