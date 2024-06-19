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В среду днем в 4 км от аэропорта "Рига" с радаров исчез небольшой самолет. В кабине находились два человека, один из которых пострадал. Из-за ЧП на некоторое время была приостановлена работа взлетно-посадочной полосы. Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев сообщил, что пилот сообщил о технических проблемах и произвел аварийную посадку.

В Агентстве гражданской авиации также сообщили, что пилот — гражданин Латвии, а его пассажир — гражданин Литвы. Известно, что пассажир госпитализирован.

Самолет выполнил маневр для прыжка с парашютом в Лимбажи и по техническим причинам отправился на запасной аэродром в Риге. Пассажир был доставлен в больницу.

По информации портала Delfi, крушение потерпел самолет Pilatus, принадлежащий Skydive Latvia.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что к поисковым работам привлечены все ответственные службы, включая бригаду ГПСС, которая дежурит в аэропорту. Точное место экстренной посадки пока не сообщается.

В международном аэропорту "Рига" пояснили, что на некоторое время была закрыта взлетно-посадочная полоса. Пассажиров, чьи рейсы запаздывают по причине происшествия, просят связаться со своими авиакомпаниями.

На 12.08 поступила информация, что рейс Ташкент - Рига перенаправлен в Таллинн.

Fото: DELFI Aculiecinieks

По информации Flightradar24.com, рейсы, в данный момент направляющиеся в Ригу, опаздывают.

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