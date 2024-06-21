По наблюдениям Госполиции, серьезные проблемы со здоровьем у несовершеннолетних наркозависимых, попавших в последнее время в рижскую клинику, могла вызвать некачественная марихуана, смешанная с новыми психоактивными веществами, или так называемыми спайсами.

По словам заместителя начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями Сандиса Радзиньша, в последнее время полицейские наблюдали случаи, когда наркозависимые лица смешивали марихуану со "спайсом".

Как известно, так называемые "миксы" были очень популярны в Латвии несколько лет назад. Спайсы были запрещены после того, как тревогу стали массово бить и медики, и полиция.

По мнению Радзиньша, марихуану могли ввезти в Латвию из других стран, где она доступна для медицинских целей, однако для усиления ее эффекта нелегальные торговцы стали ее смешивать со спайсами. В итоге, эта адская смесь приводит к тяжелейшим последствиям: подростки получают отравления и попадают на больничные койки.

При этом полиции пока не удалось констатировать в Латвии ни одного случая, когда марихуану для продажи смешивали бы с синтетическими опиоидами.

Радзиньш также напомнил, что часть наркобизнеса в настоящее время ушла в интернет и чат-группы, что создает для сотрудников правоохранительных органов проблемы в обнаружении и расследовании этих преступлений. Однако он заверил, что у полиции имеются свои методы для обнаружения и задержания преступников.

Как уже сообщалось ранее, за последние несколько дней в Детскую клиническую университетскую больницу в очень тяжелом состоянии были доставлены семь несовершеннолетних. По данным TV3, все они оказались в больнице после передозировки наркотическими веществами неизвестного происхождения.

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