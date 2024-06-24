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Самый жестокий в истории Латвии маньяк Станислав Рогалев, который в 1984 году был расстрелян как минимум за 10 убийств. К сожалению, он не был единственным убийцей, чьи преступления шокировали и годами держали в страхе жителей страны. Издательство Latvijas Mediji выпустило книгу журналистки Ласмы Гайтниеце "Самые скандальные преступления в истории Латвии", в которой собраны материалы о самых жутких делах, расследовавшихся как в советское время, так и в первые годы независимости Латвии.

Предупреждаем: материал содержит шокирующие подробности преступлений. Людям со слабой нервной системой перед прочтением стоит оценить свое состояние.

Книга в хронологическом порядке повествует о самых известных уголовных делах за вторую половину ХХ века - с 1947 года до бандитского разгула 1994-го, когда всего за год в Латвии было совершено около 400 убийств.

Некоторые из описанных в книге уголовных дел хорошо известны. Как утверждают издатели книги, со временем они превратились почти в городские легенды, в которых вымыслы и фантазии людей ушли далеко за рамки реальности. Некоторые из описываемых случаев в период, когда они еще не были расследованы и раскрыты, сильно напугали жителей Латвии.

Читайте в материале:

  • Семья преступников: проститутки, воры и каннибалы

  • Жуткие нападения на школьников

  • Банды отправляются на гастроли

  • Главный подозреваемый - муж. Он остался безнаказанным

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