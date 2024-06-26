В минувший понедельник — 24 июня — в рижском микрорайоне Пурвциемс, на пересечении улиц Дзелзавас и Гунара Астрас произошло ДТП: в троллейбус врезался "паровозик" сразу из трех машин.

По данным Госполиции, водитель, управлявший BMW, врезался в машины и троллейбус, остановившиеся возле светофора. Водитель врезался в Ford и в другую BMW. Водитель первого BMW находился в состоянии легкого опьянения (в его организме констатировали 3.03 промилле).

По делу начат уголовный процесс.

Однако большое внимание к этой аварии привлекло видео, записанное девушкой, которая управляла BMW и оправдывалась в совершении ДТП. Она сообщила, что смотрела в телефон, когда ей пришлось резко затормозить, и в ее автомобиль внезапно врезались другие участники движения.

Девушка на видео пожаловалась, что от удара ей в лицо выстрелила подушка безопасности.

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