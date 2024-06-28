Рижское Восточное управление Государственной полиции просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. В совершении какого деяния подозревается мужчина полиция не уточняет.

Полиция просит всех ознакомиться с фотографией, на котором изображен мужчина, и отозваться тех, кто знает этого человека, у кого есть какая-либо информация, позволяющая идентифицировать его личность и местонахождение. Сообщить информацию в полицию следует, позвонив по следующим телефонам: 28 и 29 июня - тел. 67829146, 30 июня - по тел. 67829158 или 110.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в преступном деянии не доказана в установленном законом порядке.

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