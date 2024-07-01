В понедельник, 1 июля, в рижском торговом центре Akropole Alfa обрушился подвесной потолок, в результате чего была проведена эвакуация посетителей, сообщает агентство LETA.

В 12:55 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Бривибас, где, согласно полученной информации, в общественном здании в одном из помещений частично обрушился подвесной потолок, подтвердили в VUGD.

На месте происшествия работают спасатели, люди эвакуированы из торгового центра, пострадавших нет.

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