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В минувшую пятницу, 28 июня, в Валмиере сотрудники полиции задержали двух мужчин за групповое ограбление. Они ограбили мужчину с применением насилия, сообщила агентству LETA старший специалист Отдела по связям с общественностью Госполиции Зане Васкане.

В пятницу, в 16:17, сотрудникам Западно-Видземского участка Видземского регионального управления Госполиции поступил вызов на улицу Стразду в Валмиере, где с применением насилия был ограблен мужчина.

Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что пострадавший шел по улице Стразду, где к нему подошли двое незнакомых мужчины и заговорили с ним, а через минуту напали. Оба злоумышленника нанесли пострадавшему телесные повреждения и украли деньги и отобрали мобильный телефон.

По факту случившегося был немедленно начат уголовный процесс, двух мужчин задержали.

Задержанные родились в 1989 и 1974 годах. Оба ранее попадали в поле зрения полиции.

В связи со случившимся начат уголовный процесс об ограблении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Закон предусматривает за данное преступление наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и полицейского контроля на срок до трех лет.

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