В Гавиезе Южного Курземского края в субботу был избит пьяный водитель, который спровоцировал аварию. Полиция начала против пьяного водителя три процесса об административных правонарушениях и один уголовный процесс, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Мадара Шершнева.

В субботу, 29 июня, около 22:30 в Госполицию поступила информация о ДТП в Гавиезе.

По первоначальной информации, находившийся в состоянии опьянения мужчина, управляя автомобилем Audi, не соблюдал безопасную дистанцию между впереди идущим автомобилем Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение.

После ДТП между водителями обоих автомобилей возник конфликт, в ходе которого водителю Audi были нанесены телесные повреждения, и он был доставлен в больницу.

В Госполиции в отношении водителя автомобиля Audi начаты три процесса об административных правонарушениях — о несоблюдении безопасной дистанции, об использовании транспортного средства, на которое не оформлено обязательное страхование, а также об отсутствии техосмотра.

Кроме того, правоохранители начали уголовные процессы по факту управления автомобилем Audi под воздействием алкогольных напитков и без прав.

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