Рижское региональное управление полиции разыскивает Виктора Спорыхина, который в последний раз выходил на связь с женой 4 июля, в 13.30, находясь по месту жительства в Саласпилсе.

Его приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные.

Особые приметы: борода и усы.

Был одет: полосатая майка, светлые джинсы, темные ботинки. При себе могут быть две коричневых сумки с документами.

По данным полиции, Виктор Спорыхин может перемещаться на автомобиле Audi A4 серого цвета. Известны только цифры госномера - 9269.

Возможно, мужчина может находиться в эмоциональном состоянии.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.

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