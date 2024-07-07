В ночь на воскресенье крупные силы Государственной пожарно-спасательной службы были задействованы в тушении пожара в Риге на улице Яня Асара, где горело несколько зданий, а также транспортные средства во дворе - легковые автомобили и мотоцикл, сообщает пресс-служба ГПСС.

Вызов на улицу Я.Асара поступил 7 июля в 2.52 ночи. Сначала загорелись сараи во дворе, потом огонь перекинулся на крышу склада, а затем - на деревянный дом снаружи. Общая площадь пожара составила 1810 квадратных метров. Из зданий были спасены три человека, еще 30 человек были эвакуированы. Пожар был локализован в 6.49 утра.

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Кроме того, днем 6 июля в 11.57 в ГПСС поступил звонок на улицу Даугавпилс в Риге, где загорелась квартира площадью 40 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, а также лестничная клетка площадью 10 кв.м. С помощью спасательных масок из здания были спасены 9 человек, еще 5 человек были эвакуированы. В результате инцидента пострадали четыре человека. Пожар был потушен спустя 4 часа, в 16.02.

За минувшие сутки поступило пять вызовов, когда в квартирах загоралась оставленная на плите без присмотра еда. Два подобных случая зафиксированы в Риге, по одному - в Валмиере, Резекне и Олайне.

Кроме того, вечером 6 июля в волости Бирзгалес Огрского края в реке Даугава был обнаружен утонувший человек. Труп погибшего передан сотрудникам Государственной полиции.

В целом за 6 июля по Латвии в ГПСС поступило 57 вызовов: 19 - на пожаротушение, 20 - на спасательные работы, а 18 вызовов оказались ложными.

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