Психиатр Рижского центра психиатрии и наркологии Марина Лосевич обвиняется в том, что взяла деньги и бутылку алкоголя. При этом в результате следствия не подтвердилось, что в обмен она подделывала диагнозы пациентов, сообщает агентство LETA.

Обвинение врачу предъявлено за два преступных деяния, а именно, она, будучи работницей госучреждения, не являющейся государственным должностным лицом, совершила неправомерный прием материальных ценностей. Врач в сумме взяла 400 евро и бутылку алкоголя, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

В одном случае взятку дал пациент, в другом - родственник пациента. В обоих случаях пациенты находятся в пенсионном возрасте. В ходе досудебного расследования не подтвердилось, что диагнозы, поставленные одному из указанных выше двух пациентов, были бы сфальсифицированы и что взятка была передана за совершение незаконных действий, отметили в прокуратуре.

При таких обстоятельствах неправомерные выгодоприобретатели не привлекаются к уголовной ответственности. Указанное фактически означает, что врач сама никаких благ не требовала и после принятия благ диагнозы не подделывала, заверили в прокуратуре.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое предложило обвинить врача, ранее в пресс-релизе утверждало, что врач принимала взятки в обмен на постановку и указание диагнозов в медицинских документах. KNAB утверждал, что в результате этих преступных действий два пациента получили заключения об освобождении от проверки владения государственным языком по состоянию здоровья.

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