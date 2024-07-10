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На прошлой неделе в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае была замечена примерно девочка в возрасте около пяти лет, которая передвигалась одна. Выяснилось, что девочка, пока мама спала, вышла из дома и провела на улице более пяти часов, пока не была найдена в Лиепае, примерно в 7 километрах от места проживания. Против матери девочки возбуждено административное дело.

В пятницу, 5 июля, около 11:15 в Управление Государственной полиции Курземского региона, в Южнокурземский участок, поступила информация о том, что в Лиепае на улице Лиела прохожий заметил девочку в возрасте около пяти лет — гулявшую в одиночку. Сотрудники Государственной полиции прибыли на место происшествия и начали выяснять обстоятельства.

Полицейские приехали к месту жительства матери девочки и выяснили, что пока она спала, около 05:30 девочка взяла ключи от дома и одна вышла из дома. Около 08:00 женщина обнаружила, что дочери нет дома. После чего начала искать своего ребенка в Цимдениекосе, но до прибытия полиции к ней домой не считала нужным сообщить в полицию о том, что пропала ее несовершеннолетняя дочь.

В результате благодаря информации от прохожего девочка была найдена в Лиепае на улице Лиела. Она юыла одета в футболку, шорты и зимнюю шапку. Выяснилось, что девочка приехала в Лиепаю на общественном транспорте – автобусе.

В Государственной полиции против женщины возбуждено административное дело за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Согласно Закону о защите прав ребенка, за такое административное правонарушение предусматривается предупреждение или штраф до 210 евро. Материалы административного дела переданы Административной комиссии самоуправления города Лиепаи для принятия решения о размере наказания.

Полицейские выражают благодарность отзывчивому жителю, который не остался равнодушным в этой ситуации и незамедлительно сообщил в полицию о случившемся. Полиция также призывает граждан и в дальнейшем не оставаться равнодушными и сообщать о таких и подобных случаях. Полиция подчеркивает, что одной из самых ответственных и важных задач родителей является забота о жизни и безопасности ребенка.

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