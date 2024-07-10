Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), взяв пробы для лабораторного анализа в сети магазинов Lidl. И установила, что в какао-порошке со сниженным содержанием жира Belbake (упаковка 200 г, номер партии L401183W0) превышена норма охратоксинов — 4,89 ± 0,89 мкг/кг (допустимая норма: 3 мкг/кг), сообщил портал Delfi.
Охратоксины — это химические токсические соединения, которые могут существенно влиять на здоровье потребителей. Это природный микотоксин, содержащийся в различных сельскохозяйственных продуктах, от зерна до сухофруктов, вина и кофе.
Приостановлена торговля и распространение соответствующей партии продукта в магазинах Латвии и Эстонии.
PVD разместила информационное сообщение о выявленном в системе быстрого оповещения ЕС.
Данный продукт произведен в Германии, срок годности до июля 2025 года.
Всего изъято 5760 упаковок.