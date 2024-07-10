Foto: Shutterstock

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), взяв пробы для лабораторного анализа в сети магазинов Lidl. И установила, что в какао-порошке со сниженным содержанием жира Belbake (упаковка 200 г, номер партии L401183W0) превышена норма охратоксинов — 4,89 ± 0,89 мкг/кг (допустимая норма: 3 мкг/кг), сообщил портал Delfi.

Охратоксины — это химические токсические соединения, которые могут существенно влиять на здоровье потребителей. Это природный микотоксин, содержащийся в различных сельскохозяйственных продуктах, от зерна до сухофруктов, вина и кофе.

Приостановлена торговля и распространение соответствующей партии продукта в магазинах Латвии и Эстонии.

PVD разместила информационное сообщение о выявленном в системе быстрого оповещения ЕС.

Данный продукт произведен в Германии, срок годности до июля 2025 года.

Всего изъято 5760 упаковок.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit