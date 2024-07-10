Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), взяв пробы для лабораторного анализа в сети магазинов Lidl. И установила, что в какао-порошке со сниженным содержанием жира Belbake (упаковка 200 г, номер партии L401183W0) превышена норма охратоксинов — 4,89 ± 0,89 мкг/кг (допустимая норма: 3 мкг/кг), сообщил портал Delfi.

Охратоксины — это химические токсические соединения, которые могут существенно влиять на здоровье потребителей. Это природный микотоксин, содержащийся в различных сельскохозяйственных продуктах, от зерна до сухофруктов, вина и кофе.

Приостановлена торговля и распространение соответствующей партии продукта в магазинах Латвии и Эстонии.

PVD разместила информационное сообщение о выявленном в системе быстрого оповещения ЕС.

Данный продукт произведен в Германии, срок годности до июля 2025 года.

Всего изъято 5760 упаковок.

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