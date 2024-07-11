В минувшую среду, в Царникаве был спасен вынесенный в море на матрасе человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 12.13 на пульт дежурного ГПСС поступил вызов в Царникавскую волость, где в море, примерно в 200 метрах от берега, вынесенный на надувном матрасе человек не мог самостоятельно выбраться на берег. Пожарные спасли человека и доставили на берег.

За прошедшие сутки ГПСС получила 45 вызовов: 15 на тушение пожаров, в том числе два на лесные пожары, 20 - на спасательные работы, а 10 вызовов были ложными.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!