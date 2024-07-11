В среду в Мадонском крае полиция остановила водителя в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя в крови в объеме 3,82 промилле и без прав.

Мужчина был остановлен в 13.11. Он ехал на автомобиле "VW Passat" по дороге Плявиняс-Мадона-Гулбене в Мадонском крае, в Калснавской волости.

Кроме того, в 02.03 в Марциенской волости Мадонского края на дороге местного значения другой мужчина управлял транспортным средством "Hyundai", пребывая в состоянии опьянения с концентрацией алкоголя в крови 2,24 промилле. Он тоже не имел прав на управление транспортным средством.

По обоим случаям начат уголовный процесс.

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