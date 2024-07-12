Рижское региональное управление полиции разыскивает Артура Буховца, которого в последний раз видели в Кекавском крае.
Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы короткие, на руках имеются татуировки.
Предположительно был одет: черные шорты, черная майка, шлепанцы.
Информацию о разыскиваемом просьбы сообщать по телефону 110.
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