Fоtо: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Артура Буховца, которого в последний раз видели в Кекавском крае.

Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы короткие, на руках имеются татуировки.

Предположительно был одет: черные шорты, черная майка, шлепанцы.

Информацию о разыскиваемом просьбы сообщать по телефону 110.

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